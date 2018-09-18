وقال السناتور الجمهوري، تشاك غراسلي في بيان إنّ اللّجنة وحرصاً منها على "الشفافية"، ستستمع خلال جلسة علنيّة إلى كلّ من القاضي المحافظ البالغ من العمر 53 عاماً والأستاذة الجامعية كريستين بلاسي فورد البالغة 51 عاماً والتي تتّهمه بالاعتداء جنسياً عليها في مطلع الثمانينات.

وتتهم بلاسي القاضي كافانو بسوء السلوك الجنسي في حادثة تعود لثمانينيات القرن الماضي.

وفي مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، قالت بليزي فورد إنها عندما كانت في المدرسة الثانوية بولاية ماريلاند، قبل عقود قام القاضي المتهم بريت كافانا الذي كان مخمورا ويترنح بالإلقاء بها على سرير وتحسس جسدها وحاول نزع ملابسها.

من جانبه، ينفي كافانو ثاني مرشحي الرئيس دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا التي تستمر مدى الحياة، المزاعم على نحو قاطع لا لبس فيه.