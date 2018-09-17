ويظهر الفيديو بعض المناطق في المقاطعة، وهي غارقة في المياه، بفعل الأمطار الغزيرة، التي صاحبت "فلورنس".

وغطت المياه كل المنازل والطرق والغابات، مما جعل المقاطعة تبدو وكأنها غارقة، وفق ما ذكرت صحيفة "يو إس آيه توداي".