ويظهر الفيديو بعض المناطق في المقاطعة، وهي غارقة في المياه، بفعل الأمطار الغزيرة، التي صاحبت "فلورنس".
وغطت المياه كل المنازل والطرق والغابات، مما جعل المقاطعة تبدو وكأنها غارقة، وفق ما ذكرت صحيفة "يو إس آيه توداي".
وتراجعت قوة العاصفة بعد أن كانت إعصارا عندما بلغت البر، لكن خبراء الأرصاد قالوا إن تقدمها البطيء في ولايتي نورث وساوث كارولاينا قد يؤدي لإغراق أغلب المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال حاكم نورث كارولاينا، روي كوبر، في إفادة صحفية "هناك كميات هائلة من الأمطار يمكن قياسها في بعض الأماكن بالقدم وليس بالبوصات".