وأوضح أردوغان خلال حديثه مع الصحفيين في طريقه من أذربيجان إلى تركيا: "لن نخفض عدد جنودنا، بل على العكس سنزيدهم".

ويأتي تعليق أردوغان بعد أسبوعين مما ذكرته صحيفة "ينى شفق" الموالية له بشأن اعتزام الجيش التركي إعادة استخدام القاعدة العسكرية (غيتشيتكالا) التي كان يستخدمها الطيران العسكري التركي في السابق.

وقالت الصحيفة إن هدف أنقرة حماية مصالحها في البحر المتوسط، الأمر الذي تعتبره السلطات اليونانية استفزازا لها.

لكن الرئيس التركي أوضح أن ما أثير عن اقتراح مقدم من الجيش التركي إلى وزارة الخارجية لإنشاء قاعدة عسكرية "بحرية" في قبرص الشمالية ليس حقيقيا.

وأضاف: "ليست لدينا مشكلة أساسية" في قبرص الشمالية، مشيرا إلى أن تركيا قريبة جدا من الجزيرة، لذلك لا توجد مشكلة في الوصول إلى البحر.

وتابع: "سوف يستغرق الأمر دقائق فقط للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط، على عكس اليونان، لذا نحن لسنا بحاجة لإنشاء قاعدة هناك".

وكان أردوغان أعلن، في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي، أن بلاده لن تتخلى عن التنقيب عن موارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، قائلا: "أنقرة ستشتري سفينة ثانية للتنقيب عن النفط والغاز".

يذكر أن تركيا غزت شمال قبرص في سبعينيات القرن الماضي ردا على عملية انقلاب دبرتها أثينا لأجل توحيد الجزيرة مع اليونان.

وأعلنت قبرص الشمالية أنها أصبحت دولة مستقلة، في 15 نوفمبر 1983، بينما لم تعترف بها سوى تركيا فقط.