وقال مسؤول في الشرطة لفرانس برس إن مجموعة "روبيكون" أعلنت مسؤوليتها عن هذا العمل التخريبي ولكن لم يتم بعد توقيف أي شخص ولم يصب أحد بأذى.

وأوضح المصدر نفسه أن نحو عشرة أشخاص يحملون قضباناً حديدية فاجأوا حارس السفارة الواقعة في حي بسيخيكو، بعد أن حطموا زجاج البوابة، ألقوا الطلاء داخل حرم السفارة.

وقالت مجموعة "روبيكون" في بيان نشرته على الإنترنت إنها أرادت بذلك التعبير عن "تضامنها" مع مجموعة "أكراد إيران".

وأعلنت روبيكون التي ظهرت منذ سنوات في اليونان مسؤوليتها عن أعمال نفذتها مجموعات صغيرة واستهدفت مباني عامة وشركات وبنوكاً وسفارات مُخلفة أضراراً مادية.

وأوقفت الشرطة بعضاً من أعضائها.

ويعود العمل الأخير للمجموعة إلى 17 أغسطس عندما دخل نحو عشرة أشخاص إلى سفارة النمسا للاحتجاج على قانون يمدد الحد الأقصى للعمل في النمسا إلى 12 ساعة يومياً.