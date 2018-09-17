ويظهر في الفيديو، الذي جرى التقاطه السبت في قصر الإليزيه، شاب يتحدث مع ماكرون قائلا "لم أجد وظيفة.. قدمت سيرتي الذاتية لعدة شركات وفي كل الأماكن.. لكن لم أتلق أي رد".

وردّ ماكرون على الشاب، البالغ من العمر 25 عاما، قائلا "إذا كنت مستعدا ومتحمسا للعمل، يمكنك الاشتغال في أي وظيفة.. يكفي أن تعبر الطريق الآن وستجد وظيفة بفندق أو مقهى أو مطعم أو شركة بناء"، مضيفا "كل الشركات تبحث في هذه الفترة بالتحديد عن أشخاص لتوظيفهم".

وقال الشاب إن اختصاصه هو البستنة، معبرا عن رغبته في الاشتغال في أحد البساتين، إلا أن رئيس الجمهورية الفرنسية اقترح عليه "تغيير وظيفته" في حال كان يريد فعلا العمل.

ووجهت انتقادات كثيرة لماكرون بعد انتشار هذا الفيديو بشكل كبير، حيث قال معلقون إن الرئيس لم يتصرف "بالشكل المثالي" في وقت تعاني فيه بلاده من ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب، تناهز 9 في المئة.

من جهتها، تساءلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قائلة "هل يكفي أن يعبر شاب الطريق حتى يجد وظيفة؟ هل سيجدها فعلا؟ الأمر ليس بهذه السهولة كما يعتقد الرئيس".

ورفض الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ورئيس حركة "الجمهورية إلى الأمام"، كريستوف كاستانر، الانتقادات والاتهامات التي وجهت لماكرون، قائلا "أرفض بشدة هذه المغالطات.. لم يسيء الرئيس معاملة العاطلين عن العمل".

وأضاف "لكن، هل ما قاله ماكرون غير صحيح؟ هل تفضلون لغبة الخشب؟ أنا أفضل رئيس جمهورية يقول الصراحة".