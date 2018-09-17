وقالت شرطة ويلتشير في بيان إنه تم استدعاء الشرطة إلى مطعم بريتزو مساء اليوم بعد "حادث طبي" تعرض له شخصان رجل وامرأة.

وأضافت الشرطة "تم تطويق المطعم والطرق المحيطة به كإجراء احترازي بينما يتواجد ضباط الشرطة في موقع الحادث لفحص الملابسات ومعرفة سبب إصابتهما بالإعياء".

كانت بريطانيا قالت إن ضابطين روسيين استخدما غاز الأعصاب نوفيتشوك في الهجوم على سكريبال وابنته. ونفى الكرملين أي ضلوع في الحادث.

وقالت بريطانيا إن هذين الروسيين هما الكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف واتهمتهما بالشروع في قتل سكريبال وابنته يوليا برش مادة كيماوية على الباب الخارجي لمنزل سكريبال في مدينة سالزبري.

وكانت بريطانيا قد قالت إن المشتبه بهما ضابطان بالمخابرات العسكرية الروسية ومن شبه المؤكد أنهما كانا يتصرفان بناء على أوامر صادرة من مستويات عليا بالدولة.

وقال روسيان، يشبهان الرجلين اللذين ظهرا في صور الشرطة البريطانية، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" (آر.تي) التلفزيونية التي تمولها الدولة يوم الخميس إنها سائحان سافرا إلى لندن للمتعة وزيارة مدينة سالزبري لمشاهدة الكاتدرائية.

جاء ظهور الرجلين بعد يوم من قول الرئيس فلاديمير بوتن إن روسيا حددت مكاني بيتروف وبوشيروف ولكن لا يوجد شيء جنائي يتعلق بهما.