وتظهر اللقطات غوص إحدى الدبابات بكاملها تحت المياه حتى عبرت النهر، فيما بقي الجزء العلوي من مدرعة فوق المياه أثناء عبور مماثل.

وذكرت وزارة الدفاع، حسب "رويترز"، أن عبور الدبابات والمدرعات جزء من مشاركة وحدات الهندسة والميكانيكية في المناورات، مشيرة إلى أن هذه الوحدات شارفت على الانتهاء من تنفيذ عمليات مشتركة.

وتمتد المناورات الروسية عبر مساحات شاسعة من سيبيريا والشرق الأقصى والمحيطين المتجمد الشمالي والهادئ، ومن المقرر أن تستمر أسبوعا وتختم غدا الأحد.

وتشارك في المناورات أكثر من 1000 طائرة عسكرية وأسطولان بحريان روسيان وما يصل إلى 36 ألف دبابة وعربة مدرعة وجميع الوحدات الروسية المنقولة جوا. ومن المقرر أن تختتم المناورات غدا الاثنين.

ويشارك في مناورات (شرق - 2018) 300 ألف جندي روسي كما تشمل تدريبات مشتركة مع الجيش الصيني.

وتجرى المناورات في وقت يشهد توترا محتدما بين الغرب وروسيا، في حين ذكر حلف شمال الأطلسي "الناتو" أنه سيراقب التدريبات.

وإلى جانب الأطلسي، تتابع كل من اليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ومنغوليا المناورات العسكرية الروسية.