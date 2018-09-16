وقال صادق خان، إنه يتعين على الشعب البريطاني أن يقول كلمته فيما يتعلق بنتائج مفاوضات خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك خيار إجراء استفتاء آخر على عضوية بريطانيا في الاتحاد.

وأبلغ خان برنامج أندرو مار شو في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن بريطانيا حاليا أمام خيارين أحدهما اتفاق سيئ والآخر خروج من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق وكلاهما "يضر بلندن وبلدنا بصورة كبيرة".

ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس. لكن في ظل عدم قبول خطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد حتى الآن، فإن بعض المشرعين وقادة النقابات وقطاع الأعمال يجادلون بأن من حق المواطنين أن يكون لهم القول الفصل في أي اتفاق يوقع مع بروكسل.

وكانت ماي قد استبعدت مرارا إجراء استفتاء ثان بعد الاستفتاء الذي أجري قبل عامين للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت إن أعضاء البرلمان سيصوتون على ما إذا كانوا سيقبلون أي اتفاق نهائي.