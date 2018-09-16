ونشرت صحيفة " آسيان تايمز" ومقرها هونغ كونغ فيديوهات تظهر رافعات وهي تهوي في مبان قد الإنشاء في المدينة التي تتميز بناطحات السحاب.

وفي مشهد آخر، كانت الرياح القوية التي رافقت الإعصار قد هشمت نوافذ عمارة شاهقة، وكانت الستائر تتراقص خارجها.

واقتلعت الرياح القوية سقف غرفة ملحقة بعمارة، في وقت كانت الأشجار تتمايل بشدة نتيجة الرياح التي بلغت سرعتها نحو 200 كيلومتر في الساعة.



وأضافت الصحيفة أن مواطني المدينة والمنطقة الإدارية الخاصة وثقوا بالفيديوهات والصور الدمار، الذي لحق بممتلكاتهم من جراء "مانغخوت".

وفي محاولة لتقليص الأضرار، أجلت السلطات بعض السكان من المناطق المنخفضة، كما ألغت نحو 500 رحلة جوية في مطار الأمر الذي أدى إلى تقطع السبل بعشرات الآلاف من المسافرين، وتسبب الإعصار أيضا في إيقاف عدد من سكك الحديد بالمنطقة.

ويعتبر مانغخوت أقوى إعصار استوائي يصيب المنطقة في 2018، ويصنف في الفئة الخامسة وهي الأقوى في المحيط الأطلسي، نظرا لسرعة الرياح القياسية التي ترافقه.

حصيلة القتلى بالفلبين

وفي الفلبين، أعلنت الشرطة ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار المدمر إلى 49 قتيلا، بعد العثور على مزيد من ضحايا الانهيارات الأرضية.

وكشف المتحدث باسم الشرطة، بينينيو دورانا، عن حصيلة الضحايا المحدّثة، بينما كانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى وجود 30 قتيلا، وفق "فرانس برس".

واجتاح الإعصار "مانغخوت"، مناطق زراعية في شمال جزيرة لوسون، وتسبب بفيضانات وانهيارات أرضية.

إلى الصين

ويتجه الإعصار حاليا إلى المناطق الجنوبية بالصين، التي تعرف باكتظاظها بالسكان، واكتسب قوة بعدما مر فوق بحر الصين الجنوبي.

ومن المتوقع أن يضرب "مانغخوت"، مقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد، التي يقطنها أكثر من 100 مليون نسمة.