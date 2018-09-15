وقالت رئيسة اتحاد العمال الثوريين في تركيا أرزو شركس أوغلو، لوكالة أسوشيتد برس، أنه تم اعتقال أكثر من 500 عامل السبت من أماكن نومهم في موقع البناء.

وأضافت أن العمال سيجري استجوابهم في عدة مراكز شرطة في إسطنبول.

وذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في موقع البناء، الجمعة، لتفريق احتجاجات العمال الذين طالبوا بتحسين ظروف العمل، بما في ذلك تعديل إجراءات السلامة في الموقع.

ومن المقرر افتتاح المطار الجديد، وهو أحد مشاريع الإنشاءات الكبيرة للحكومة، في 29 أكتوبر المقبل.

ويقع المطار على البحر الأسود، وهو قادر على التعامل مع 90 مليون مسافر سنويا في بداية تشغيله، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 150 مليونا بحلول عام 2023.

وللترويج للمطار هبطت طائرة الرئيس رجب أردوغان في يونيو، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية.

إلا أن تقارير تحدثت عن عدد كبير من الوفيات في موقع البناء، حيث يعمل نحو 35 ألف شخص على مدار الساعة لإنهاء العمل في الوقت المحدد لافتتاحه، حسب فرانس برس.

وأضرب مئات العمال احتجاجا على ظروف العمل، بحسب وكالة "دي أتش أيه" الخاصة للأنباء.