وأوضحت الشرطة أن تلك أول وفيات مؤكدة تتصل بالإعصار، وأن والد الطفل نُقل إلى المستشفى.

وفي منطقة بيندر في نورث كارولاينا، قالت السلطات إن امرأة لقيت حتفها بعدما أصيبت بأزمة قلبية، ولم يتمكن المسعفون من الوصول إليها بعدما أغلق الحطام الناتج عن الإعصار الطرق. وقال مكتب حاكم الولاية إن شخصا رابعا قُتل في لينوير كاونتي صعقا بكهرباء مولد.

وفي الأثناء، قال البيت الأبيض، الجمعة، إن من المتوقع أن يتوجه الرئيس دونالد ترامب إلى المناطق التي ضربها الإعصار فلورنس الأسبوع المقبل، بمجرد التأكد من أن زيارته لن تعرقل أي جهود للإنقاذ.

وتباطأ الإعصار فلورنس بعد وصوله إلى اليابسة، فيما يشير إلى أنه سيظل يضرب المنطقة بالسيول على مدى أيام.

وقال المسؤولون المحليون إنه جرى إجلاء أكثر من 60 شخصا، بينهم أطفال، فضلا عن حيوانات أليفة من فندق في جاكسون فيل في نورث كارولاينا، بعدما أطاحت الرياح بأجزاء من السقف.

ونقلت رويترز روي كوبر حاكم نورث كارولاينا إن من المتوقع أن يغطي الإعصار نورث كارولاينا كلها تقريبا بمياه بارتفاع عدة أقدام.

وقد يتأثر قرابة عشرة ملايين شخص با