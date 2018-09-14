ونقلت فرانس برس عن وزير التوحيد الكوري الجنوبي، تشو ميونغ جيون في حفل الافتتاح إن "فصلا جديداً من التاريخ يفتتح هنا اليوم".

وأضاف "مكتب الاتصال هذا هو رمز جديد للسلام أنشأه بشكل مشترك الجنوب والشمال".

ومن المقرر أن يلتقي زعيما الكوريتين في بيونغ يانغ قمة في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر، لمناقشة" الإجراءات العملية" لنزع التسلح النووي من شبه الجزيرة الك