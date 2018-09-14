أبوظبي - سكاي نيوز عربية افتتحت كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية، الجمعة، مكتبا للاتصال المشترك في كايسونغ بكوريا الشمالية، في مؤشر جديد على التقارب، قبل زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن إلى بيونغ يانغ الأسبوع المقبل.
ونقلت فرانس برس عن وزير التوحيد الكوري الجنوبي، تشو ميونغ جيون في حفل الافتتاح إن "فصلا جديداً من التاريخ يفتتح هنا اليوم".
وأضاف "مكتب الاتصال هذا هو رمز جديد للسلام أنشأه بشكل مشترك الجنوب والشمال".
ومن المقرر أن يلتقي زعيما الكوريتين في بيونغ يانغ قمة في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر، لمناقشة" الإجراءات العملية" لنزع التسلح النووي من شبه الجزيرة الك