وأظهرت لقطات تلفزيونية حية رجال إطفاء يكافحون حرائق في لورانس وآندوفر ونورث آندوفر على بعد نحو 40 كيلومترا إلى الشمال من المدينة الأميركية.

واكتنف الظلام الشوارع حيث اضطرت السلطات لقطع الكهرباء، وتعطيل خدمات الغاز في مسعى لوقف اندلاع مزيد من الحرائق.

وقالت إدارة بلدة آندوفر في بيان إن ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم رجل إطفاء، أصيبوا في البلدة.

ونقلت رويترز عن المتحدثة باسم مستشفى لورانس العام جيل مكدونالد هالسي إن 6 أشخاص يجري علاجهم بالمستشفى.

وذكرت شرطة ولاية ماساتشوستس أنها رصدت ما مجموعه 70 من الحرائق، أو الانفجارات، أو حالات انتشار رائحة غاز.

واستبعدت السلطات وجود أي دلائل تشير إلى شبهة أي عمل متعمد. وذكرت إذاعة (دبليو.بي.زد نيوز) التي تعمل في بوسطن إن الانفجار الأول كان سببه ضغط زائد بأحد خطوط الغاز.

وقال متحدث باسم إدارة سلامة خطوط الأنابيب والمواد الخطرة بوزارة النقل الأميركية إنها تنشر فريقا لدعم جهود الاستجابة للطوارئ بالولاية.