وذكر موقع "ليون كابيتال" أن طائرة مروحية وقرابة عشرين سيارة تابعة للشرطة والجمارك والدرك تحركت لإيقاف السيارة، عقب تسلل الرجل إلى مدرج مطار "سان إكزيبيري".

وأوضح شاهد عيان، أن الشخص المتسلل كان يقود سيارة مرسيدس رمادية، وتمكن من كسر الزجاج في المحطة الأولى من المطار حتى يصل إلى المدرج.

ووصفت مصادر أمنية الحادث بالمعقد، لكنها نفت وقوع أي إصابة من جراء التسلل بالرغم من حصول أضرار أخرى.

في غضون ذلك، أدى هذا التسلل إلى إرباك عمل المطار الذي توقفت مدارجه، وسط مخاوف من أن يكون التسلل عملا عدائيا وليس مجرد تهور معزول.

ولم تتضح بعد هوية الرجل الذي حاول التسلل إلى مدرج المطار الفرنسي، كما ترد أنباء عن الدوافع.