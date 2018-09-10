وغرد ترامب على تويتر قائلا "تعتبر هذه رسالة إيجابية من جانب كوريا الشمالية". وأضاف "موضوع العرض كان السلام والتنمية الاقتصادية (..) وأن الخبراء يرون أن كوريا الشمالية تريد أن يرى ترامب من خلال عدم إدراج الصواريخ النووية في العرض العسكري، التزامها بنزع الأسلحة النووية".

وقدم الرئيس الأميركي شكره للزعيم الكوري الشمالي: "شكراً لك أيها الزعيم كيم. لا شيء أفضل من حوار جيد بين شخصين يقدران بعضهما البعض".

وعلى غير العادة، امتنعت كوريا الشمالية عن عرض صواريخ باليستية عابرة للقارات، خلال العرض العسكري صباح الأحد، وذلك في إجراء نادر في مثل هذه المناسبات.

وفرض المجتمع الدولي مؤخرا عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، بسبب تطويرها برامج للصواريخ العابرة للقارات، وكان ذلك سبب توتر في العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ على وجه التحديد.

واكتفت كوريا الشمالية في العرض العسكري باستعراض جنود وقطع مدفعية ودبابات مرت في العرض أمام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في وسط بيونغيانغ.

ولم يشمل العرض سوى صواريخ قصيرة المدى.