وقالت في تصريح لقناة (سي نيوز) التلفزيونية الفرنسية "سنعمل على تركيب كاميرات مراقبة في أقمارنا الصناعية حتى نعلم من يقترب منا".

وأوضحت، يوم الجمعة، أن فرنسا رصدت العام الماضي محاولات من جانب روسيا لاعتراض بث قمر صناعي عسكري استخدمه جيشا فرنسا وإيطاليا لتأمين الاتصالات.

وتأتي خطة الاستثمار الفرنسية بعد أسابيع من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خطة لإنشاء فرع جديد بالجيش الأميركي يعرف باسم "قوة الفضاء" بحلول عام 2020.

وأشارت بارلي إلى إن الحكومة الفرنسية، تُقيّم بناء حاملة طائرات أو حاملتين لتحل محل المنصة الموجودة حاليا.