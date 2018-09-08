وذكرت حكومة هوكايدو، السبت، أن 30 شخصا لقوا حتفهم، فيما لا يزال 9 آخرين في عداد المفقودين.

وجميع الضحايا ما عدا 3 في بلدة أتسوما، حيث سحقت انهيارات أرضية منازل ودفنتها عند سفح التلال التي تغطيها الأشجار الكثيفة والمطلة على حقول الأرز.

هذا وأعلنت شركة تويوتا موتور أنها ستعلق كافة إنتاجها تقريبا في اليابان، الاثنين.

وتصنع تويوتا ناقلات الحركة وأجزاء أخرى من سياراتها في هوكايدو، كما أن لديها مزودي خدمات في أقصى شمال الجزيرة.

وضرب الزلزال الذى بلغت قوته 6.7 درجة في حوالى الساعة الثالثة صباحا، الخميس، وأدى إلى انقطاع الكهرباء في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 5.4 مليون نسمة، كما أدى إلى غرق أجزاء من حي في مدينة سابورو الرئيسية في الطين وتسببت في انهيارات أرضية مدمرة.