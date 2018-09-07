وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نشرت، الأربعاء، مقالا بعنوان "أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب"، ونسبت الصحيفة المقال إلى "مسؤول كبير" في إدارة ترامب دون أن تذكر اسمه.

وتحدث المسؤول المجهول كيف أنه يحاول مع سواه من المسؤولين في الإدارة التصدّي لنهج ترامب "والمتهوّر" و"غير الفعّال" في قيادة البلاد.

وقالت ميلانيا في بيان بعثته إلى شبكة "سي أن أن"، الخميس:" إن حرية التعبير دعامة مهمة من المبادئ التأسيسية لبلادنا، وحرية الصحافة مهمة من أجل ديمقراطيتنا. الصحافة يجب أن تكون عادلة وغير منحازة".

وتابعت:" أصبحت المصادر المجهولة مهيمنة في الأخبار التي يسمعها الناس اليوم. أشخاص بلا أسماء يكتبون تاريخ دولتنا".

وقالت:" الكلمات مهمة، والاتهامات يمكن أن تقود إلى عواقب وخيمة. إذ كان الشخص جريئا بما فيه الكفاية ليوزع الاتهامات على الناس، فيجب أن يتحلى بالمسؤولية ويتحدث علانية".

وختمت": أنت لا تحمي هذا البلد. أنت تخرّبه بأفعالك الجبانة".

وانضمت ميلانيا إلى زوجها الذي هاجم كاتب المقال والصحيفة مرارا، إذ وصفه بـ" الأجوف" ووصف نيويورك تايمز بأنها "فاشلة" وتحدث عن "إنجازات اقتصادية"، قال إنها تبرهن على قدراته القيادية.

وفي تغريدة أخرى، قال الرئيس الأميركي "إذا كان الشخص المجهول الأجوف له وجود فعلا فيتعين على التايمز، لأغراض تتعلق بالأمن القومي، أن تحيله أو تحيلها إلى الحكومة فورا".

وردت الصحيفة الأميركية بالقول إنها اضطرت لحجب هوية كاتب المقال، لأنه ربما سيفقد عمله لو كشفت اسمه.