وأوضحت الهيئة أن عمق الزلزال بلغ 26 كيلومترا، فيما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

وتعرضت إيران لزلازل متتالية خلال الأيام الماضية، آخرها في مدينة كرمنشاه، القريبة من الحدود العراقية، وبلغت قوته 5.9 درجة، أغسطس الماضي.

وتعرضت تفس المدينة في نوفمبر الماضي إلى زلزال بلغت قوته 7.3 درجة، مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 350 قتيلا وآلاف الجرحى.

