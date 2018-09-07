قالت شركة طيران الإمارات في بيان، الأربعاء، إن 10 ركاب على متن طائرة تابعة لها، شعروا بالمرض لدى وصولهم إلى مدينة نيويورك الأميركية على متن رحلة قادمة من دبي.

وتابعت: "لدى وصولهم، وكإجراء وقائي، أخضعتهم السلطات الصحية المحلية على الفور للفحص الطبي، وسيتم توفير الرعاية الطبية لمن هم في حاجة لها".