وقالت الشرطة على تويتر أنها "تحقق في ضلوع مطلق نار/ضابط شرطة قتل هو أيضا في الحادث الذي وقع في مصرف فيفث ثيرد".

ووقع إطلاق النار في بهو المصرف، بحسب الشرطة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن عدة أشخاص أصيبوا بعيارات نارية ونقلوا إلى المستشفى، وتم تأمين موقع الحادث عند الساعة 9/15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وذكر تلفزيون "دبليو كاي آر سي" أن أربعة مصابين أدخلوا مستشفى في إحدى المناطق.

وتواجدت أعداد كثيفة من الشرطة في مكان الحادث وأغلق جزء من وسط المدينة، فيما هرعت العديد من عربات الإسعاف إلى المكان.