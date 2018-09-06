ونقلت رويترز عن يونغ قوله بعد يوم من لقاء عقده في بيونغ يانغ مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون: "شدد (كيم) مجددا على ضرورة نزع التسلح التام" في شبه الجزيرة الكورية، وأبدى استعداده للتعاون عن كثب في هذا الصدد مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ووفقا لوكالة وكالة الأنباء الكورية الشمالية، فقد جدد أن الزعيم الكوري الشمالي، خلال اللقاء إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

وقال كيم جونغ أون "يتعيّن على الشمال والجنوب مواصلة جهودهما الرامية لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية". وفقا لفرانس برس.

وأوردت الوكالة الرسمية: إن إرادة كيم "تتمثّل في القضاء التّام على خطر اندلاع نزاع مسلّح ورعب الحرب في شبه الجزيرة الكورية، لتحويلها إلى مهد للسلام خال من الأسلحة النووية ومن أي تهديد نووي".

وكان الرئيس أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله بنجاح القمة الكورية المرتقبة،