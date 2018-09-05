وأوضح الادعاء البريطاني أن المتهمين هما أليكساندر بيتروف، ورسلان بوشيروف، لافتا إلى أنه تم إصدار مذكرة توقيف أوروبية لاعتقال المطلوبين.

وسكريبال هو كولونيل سابق في المخابرات العسكرية الروسية، وعثر عليه فاقد للوعي هو وابنته يوليا (33 عاما) على مقعد يوم الرابع من مارس في مدينة سالزبري بجنوب إنجلترا، بعد إصابتهما بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

واتهمت بريطانيا، روسيا بالوقوف وراء الهجوم، وحظيت بدعم العديد من الدول الغربية، إلا أن موسكو نفت تلك الاتهامات، معتبرة أنه لا توجد أية أدلة تشير إلى تورطها.

وقالت سو همينغ مديرة الخدمات القانونية بمكتب الادعاء الملكي:"لن نقدم طلبا لروسيا لتسليم هذين الرجلين، لأن الدستور الروسي لايسمح بترحيل مواطني روسيا".