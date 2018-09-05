وذكرت الإحصائيات أن إسرائيل استقبلت خلال السنة العبرية المنصرمة 25 ألف مهاجر جديد، فيما شهدت ولادة 175 ألف طفل، وحدثت نحو 53 ألف حالة زواج مقابل نحو 15 ألف واقعة طلاق.



وفي مجال التعليم تحدث تقرير المكتب المركزي عن وجود 63 مؤسسة للتعليم العالي تضم 313 ألف طالب، مع الإشارة إلى أن معهد إسرائيل التكنولوجي والجامعة العبرية في القدس جرى تصنيفهما ضمن أفضل 100 جامعة في العالم.



وفي مجال العمالة، شهدت إسرائيل زيادة طفيفة في البطالة خلال فصل الصيف، حيث كان 4.2 في المائة من السكان عاطلين عن العمل، وفقا لصحيفة "جيرازلم بوست".







