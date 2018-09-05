أبوظبي - سكاي نيوز عربية طالبت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة، الطلاب السعوديين المبتعثين في عدة ولايات أميركية بتوخي الحذر واتباع تعليمات السلامة، من العواصف التي تشهدها بعض الولايات الأميركية.