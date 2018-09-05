أبوظبي - سكاي نيوز عربية طالبت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة، الطلاب السعوديين المبتعثين في عدة ولايات أميركية بتوخي الحذر واتباع تعليمات السلامة، من العواصف التي تشهدها بعض الولايات الأميركية.
وحذرت الملحقية المبتعثين السعوديين في ولايات ألاباما وأركانساس و لويزيان من قدوم العاصفة، وتوخي الحيطة والحذر، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية لمعرفة آخر تطورات العاصفة".
وكانت ولاية لويزيانا الأميركية قد أعلنت حالة الطوارئ، مع اقتراب العاصفة غوردون من ساحل خليج المكسيك جنوب الولايات المتحدة.