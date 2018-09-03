ولم تعرف بعد نوع المحادثات التي سيجريها وزير خارجية إيران في دمشق، كما لم تذكر الوكالة أسماء المسؤولين الذين سيلتقيهم.

وتدعم القوات الإيرانية قوات الحكومة السورية خلال الحرب المندلعة في البلاد، منذ سنوات.

وكان وزير الدفاع الإيراني وصل، الأسبوع الماضي، إلى العاصمة السورية، ووقع مع نظيره السوري اتفاقا للتعاون الدفاعي بين البلدين.

ولم تتحدث وكالة تسنيم عن تفاصيل اتفاق التعاون العسكري بين البلدين.

وذكر مسؤولون إيرانيون بارزون أن وجودهم العسكري في سوريا، جاء بناء على دعوة من نظام الرئيس بشار الأسد، دون نية فورية للخروج، وذلك ردا على دعوات أميركية لمغادرة البلد.