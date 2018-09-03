كتبت ماي في صحيفة (تليغراف) "سيكون من الخيانة الكبرى لديمقراطيتنا إجراء تصويت آخر."

وأضافت "لقد خرج الملايين ليقولوا كلمتهم في تصويت يونيو/ حزيران عام 2016، وهو ما أدى للمضي قدما في إجراءات بريكست."

واجهت الحكومة البريطانية، التي تواجه صعوبات بالفعل، دعوات متزايدة لإجراء تصويت آخر بمجرد معرفة شروط علاقات بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

استخدمت رئيسة الوزراء عمودها في الصحيفة للدفاع عن اقتراحها بإقامة بعض العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها لن تتلقى تعليمات من مفاوضي الاتحاد الأوروبي.

يتوقع أن تغادر بريطانيا الاتحاد في مارس/ آذار من العام القادم، وتدخل في مرحلة انتقالية.