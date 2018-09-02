واستهدف الهجوم الذي نفذه من يشتبه بأنهم أعضاء من تنظيم داعش في غرب أفريقيا قاعدة في قرية زاري في شمال ولاية بورنو.

كان تنظيم داعش في غرب أفريقيا انفصل عن جماعة بوكو حرام المتشددة التي قتلت أكثر من 30 ألف شخص في المنطقة منذ عام 2009 عندما بدأت تمردا مسلحا لإقامة ما وصفته بالخلافة.

ويسلط الهجوم على القاعدة الضوء على التحديات التي تواجه السلطات لتأمين شمال شرق البلاد قبل انتخابات فبراير شباط التي من المرجح أن يكون الأمن أحد أهم قضايا حملتها.

وقال مصدر عسكري طلب عدم ذكر اسمه "استمرت المعركة ساعتين وخاض زملاؤنا قتالا معهم لكن الأوضاع ساءت قبل وصول المقاتلات . فقدنا نحو 30 من جنودنا وأصيب نحو 10".

وأضاف مصدر آخر طلب أيضا عدم ذكر اسمه أن ما بين 20 و30 جنديا قتلوا في هجوم مباغت. ولم تتكشف التفاصيل إلا بعد يومين بسبب وقوع الهجوم في منطقة نائية بالقرب من الحدود مع النيجر.