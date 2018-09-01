ونقلت "فرانس برس" عن بلدية أمستردام قولها في بيان: "تبيّن أن دوافع الرجل إرهابية".

وفي وقت سابق، السبت، أفاد السفير الأميركي لدى هولندا، بيت هوكسترا بأن المصابين كانا سائحين في زيارة للمدينة.

وأوضحت الشرطة المحلية أنهما لا يزالان في المستشفى وإصاباتهما خطيرة.

وذكرت الشرطة أن المهاجم الأفغاني البالغ من العمر 19 عاما، أصيب بالرصاص واحتجز بعد فترة وجيزة من الحادث.