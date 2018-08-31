وقال ترامب لوكالة "بلومبيرغ" إن وزير العدل، جيف سيشنز، الذي انتقده الرئيس مرارا لتنحيه عن الإشراف على التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة، باق في منصبه حتى انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر على الأقل.

لكن ترامب رفض الإفصاح عما إذا كان سيشنز سيبقى في المنصب بعد ذلك.

وفي اللقاء الجماهيري، الذي عقد في إيفانشفيل بولاية إنديانا، في وقت لاحق، أشار ترامب إلى أن قيادة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي منحازة ضد الجمهوريين وأن "الناس غاضبون".

وقال ترامب إنه يتحدث عن "وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي، على مستوى القيادة، لأن في كل منهما أشخاصا رائعين، لكن على كل من وزارة العدل و(إف.بي.آي) البدء في القيام بعملها كما ينبغي والآن".

ونقلت رويترز عن ترامب قوله: "أردت البقاء بعيدا عن الأمر، لكن في إحدى المراحل إذا لم تجر الأمور كما يجب... فإنني سأتدخل وأشارك إذا اقتضى الأمر".

وحمل ترامب سيشنز المسؤولية جزئيا عن التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات، التي أجريت في 2016. وبعد تنحي سيشنز، عين نائبه، رود روزنشتاين، المحقق الخاص، روبرت مولر، لقيادة التحقيق، الذي وصفه ترامب بأنه عملية ملاحقة.

وفي المقابلة مع بلومبرغ سُئل ترامب عما إذا كان سينصاع إذا أصدر مولر استدعاء له للإدلاء بأقواله فقال: "سأرى ما سيحدث".