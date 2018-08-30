وقال محققون تابعون للأمم المتحدة يوم الاثنين إن جيش ميانمار ارتكب عمليات قتل واغتصاب جماعي في حق مسلمين من الروهينغا "بنية الإبادة الجماعية" وإنه ينبغي محاكمة القائد العام للجيش وخمسة جنرالات بتهمة التخطيط لأفظع الجرائم المنصوص عليها في القانون.

وواجهت أونج سان سو كي، التي تقود حكومة ميانمار والحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991 لنشاطها في سبيل الديمقراطية، انتقادات لأنها لم تعلن رفضها للحملة التي يقوم بها الجيش في ولاية راخين.

وقال أولاف نيولستاد سكرتير لجنة نوبل النرويجية "من المهم أن نتذكر أن جائرة نوبل، سواء كانت في الفيزياء أو الأدب أو السلام، فإنها تمنح لجهود تستحق التقدير أو إنجاز حدث في الماضي".

وأضاف "فازت أونج سان سو كي بجائزة نوبل للسلام لكفاحها في سبيل الديمقراطية والحرية حتى عام 1991 الذي فازت فيه بالجائزة".

وتابع أن القواعد الخاصة بجوائز نوبل لا تسمح بسحب الجائزة.