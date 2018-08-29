وقال وزير المخابرات محمود علوي، الثلاثاء، إن قوات الأمن اعتقلت عشرات الجواسيس في هيئات حكومية، في وقت تزداد فيه التوترات بين طهران والغرب بعد معاودة الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها.

ولم يحدد علوي وقت عمليات الاعتقال أو أسماء الدول التي يعمل المشتبه بأنهم جواسيس لحسابها، لكنه أشار إلى أن الكثير من المعتقلين من مزدوجي الجنسية.



ونقلت وكالة أنباء "الطلبة" شبه الرسمية عن الوزير قوله: "طلبت مرارا من الناس إبلاغنا إذا كانوا يعرفون أي شخص يحمل جنسيتين. وحدة مكافحة التجسس بوزارة المخابرات نجحت في رصد عشرات الجواسيس في هيئات حكومية مختلفة وألقت القبض عليهم".

وزادت وتيرة اعتقالات من يحملون جنسيتين منذ قال الزعيم الأعلى علي خامنئي إن عملاء غربيين اخترقوا هيئات صناعة القرار في إيران.

وفي 2017، أفادت "رويترز" بأن الحرس الثوري اعتقل ما لا يقل عن 30 من حاملي الجنسية المزدوجة في السنوات الأخيرة، معظمهم بتهم التجسس.

وتصاعد التوتر بين طهران وبعض الدول الغربية منذ مايو الماضي، عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاق نووي دولي مع طهران وأعاد فرض بعض العقوبات الأميركية التي رفعت بعد اتفاق 2015 مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة ولا تعلن بشكل روتيني عن الاعتقالات أو التهم الموجهة لمزدوجي الجنسية، الذين لهم حق الحصول على المساعدة القنصلية بموجب ميثاق فيينا.

وقال علوي أيضا إن قوات الأمن اعتقلت هذا الشهر عضوا في تنظيم "داعش" في جنوب إيران، وفككت "خلية إرهابية" في شمال البلاد.

وذكر أن وزارة المخابرات أحبطت مؤامرات تفجير في محطات المترو والجامعات، لكنها لم تعلن أيا من ذلك آنذاك.