كانت رويترز قد ذكرت في 16 أغسطس آب أن مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض طلب من وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقديم معلومات من أجل حزمة "إلغاءات" كانت ستؤدي إلى تخفيضات كبيرة في المساعدات الخارجية.

وقال السناتور الديمقراطي باتريك ليهي نائب رئيس لجنة المخصصات في بيان "هذا قرار محل ترحيب".