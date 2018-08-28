وقالت الصحيفة إن المحتوى الدقيق للرسالة التي بعثها نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية كيم يونغ شول، غير معروف.

وتسلم بومبيو الرسالة، الجمعة، وعرضها على الرئيس دونالد ترامب، وتوصلا إلى أنها "تنطوي على درجة من العدائية تكفي لإلغاء الزيارة"، حسبما ذكرت الصحيفة في ساعة متأخرة من يوم الاثنين، نقلا عن مسؤولين اثنين في الإدارة.

وعند إلغائه الزيارة، غرّد ترامب قائلا إنه لم ير تقدما كافيا على صعيد نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ.

وجاء قرار ترامب بالتزامن مع تقارير مستقلة، ذكرت أن كوريا الشمالية لم تحرز تقدما كافيا لوقف برنامجها النووي، رغم وعود خلال قمة تاريخية مع الزعيم كيم جونغ أون في يونيو الماضي.

كما شن ترامب هجوما على الصين لعدم بذلها جهودا كافية في المساعدة في عملية نزع السلاح النووي، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام احتمال زيارة لبومبيو إلى بيونغ يانغ عند التوصل إلى "حل" للعلاقات التجارية الأميركية الصينية.