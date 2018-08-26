وأوضحت مديرية الأمن الوطني (أجهزة الاستخبارات الأفغانية)، في بيان، أن "أمير داعش سعد ارهابي قُتل في الليلة الماضية عند الساعة 22:05 في بلدة جانغال كالي في إقليم خوجياني في ولاية ننغرهار مع عشرة من مقاتليه".

وأضافت مديرية الأمن أنها "عملية مشتركة بين القوات الجوية الأفغانية والأجنبية" وهذا يعني القوات الأميركية لأنها الوحيدة في التحالف التابع لحلف شمال الأطلسي التي تقوم بقصف جوي.

وأضافت المديرية "تم تدمير قاعدتين (للتنظيم) وعدد كبير من الأسلحة والذخيرة."، وفق ما نقلت رويترز.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله خوجياني إن مسؤولا في "العملية المشتركة لقي مصرعه". وأورد أن "سعد ارهابي تزعم تنظيم داعش بعد مقتل سلفه عبد الحسيب لوغاري" بضربة أميركية في أبريل 2017.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد رجحت أن يؤثر موت لوغاري "بشكل كبير على عمليات تنظيم داعش في أفغانستان وأن يساهم في القضاء عليه".

وأبدى المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية شاه حسين مرتضوي، ترحيبه بموت أمير تنظيم داعش في ننغرهار وقال إن ذلك "يؤكد تصميم الحكومة على مكافحة الإرهاب". وأشار إلى أن تنظيم "داعش تكبّد خسائر فادحة في أفغانستان".