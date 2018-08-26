أبوظبي - سكاي نيوز عربية أمضى جون ماكين، الذي توفي مساء السبت، أكثر من 5 سنوات من عمره أسير حرب، وأكثر من ثلاثة عقود في مجلس الشيوخ الأميركي ممثلا عن ولاية أريزونا، اشتهر خلالها بأنه متمرد لا يلتزم دوما بخط الحزب الجمهوري.