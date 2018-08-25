وقالت الإدارة الإعلامية بالحزب الشيوعي الحاكم على حسابه على موقع ويبو الإلكتروني إنه يجري التحقيق لمعرفة سبب الحريق.

وقالت قناة (سي.سي.تي.في) التلفزيونية الرسمية إن الحريق بدأ في المبنى المؤلف من أربعة طوابق الساعة 4:36 صباحا بالتوقيت المحلي وحرق منطقة مساحتها حوالي نحو 400 متر مربع قبل إخماد النيران بعد نحو ثلاث ساعات.

وأوضحت تغطية بثتها القناة التلفزيونية عمال الإنقاذ داخل المبنى المحترق.

ويعد هذا الحريق من بين سلسلة من الحرائق الفتاكة التي ابتليت بها الصين رغم الجهود الرسمية لتحسين السلامة العامة على مدى العقدين الماضيين.