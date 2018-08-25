وطالب رئيس وزراء ولاية كيرلا، بينارايي فيجايان، في بيان صحفي، المتضررين تقديم ما يثبت خسارتهم، موضحا أن ذلك جاء بعد أن رجع عدد من النازحين إلى بيوتهم من المخيمات الإغاثية.

وواصلت القوات الهندية والجهات المعنية الحكومية عملياتها لإعادة تأهيل المتضررين وسط مخاوف من وقوع أوبئة.

وأضاف المسؤول المحلي الهندي أن عدد النازحين المقيمين في حوالي 2787 مخيما وصل إلى 869 ألف شخص.

وشهدت ولاية كيرلا هطول أمطار غزيرة على مدار الساعة منذ أوائل أغسطس الجاري، ما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية غير مسبوقة في جميع المحافظات.

وتعد هذه أسوا فيضانات تشهدها هذه الولاية المعروفة بشواطئها ومناطقها السياحية الجذابة.