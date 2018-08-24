ونقلت رويترز عن الوزارة قولها إن مقاتلات سلاح الجو الملكي انطلقت من قاعدة ميهايل كوجالنيسينو الجوية، يوم الخميس، لتوقيف طائرة روسية من طراز "بي 12"، كانت متجهة جنوب غرب البحر الأسود من شبه جزيرة القرم.

وقد نشرت القوات الجوية الملكية مقاتلات من نوع "يوروفايتر تايفون" في دول البلطيق، خلال السنوات الأخيرة، كجزء من مهام حماية المجال الجوي لحلف الناتو في المنطقة.

وفي حادث سابق وقع يوم الثلاثاء أقلعت طائرتان من طراز تايفون من قاعدة في رومانيا لمراقبة طائرتين يشتبه بأنهما روسيتان من طرازإس.يو-30 فلانكر.

وكان مارك لانكستر وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة قد تحدث في خطاب في لندن في يوليو الماضي عما وصفه بسعي روسيا المتزايد لفرض نفوذها في المنطقة.

وقال إن سلاح الجو الملكي اضطر لاعتراض طائرات حربية روسية أكثر من 80 مرة خلال العقد الماضي.