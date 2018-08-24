وبعد نهاية العرض، الذي أجري في الشارع الرئيسي بمدينة كورسك، رصد مقطع فيديو لحظة صعود الدبابة إلى إحدى الشاحنات من أجل نقلها، قبل أن تنقلب أرضا.

ويبدو، من خلال الفيديو، أن عملية صعود الدبابة لم تكن بالطريقة الصحيحة، الأمر الذي جعلها تسقط وتتدحرج أمام أنظار الحاضرين.

و"تي 34" دبابة متوسطة سوفيتية، تتميز بكفاءتها وقوتها ومشاركتها القوية خلال الحرب العالمية الثانية.

وتعتبر معركة كورسك من أبرز معارك الحرب العالمية الثانية، حيث وقعت بين القوات الألمانية والسوفياتية قرب مدينة كورسك (450 كلم جنوب غرب موسكو). وتميزت بوقوع أكبر معركة دبابات في التاريخ وهي معركة "بروخوروفكا".