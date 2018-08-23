ويتجه الإعصار (سيمارون) نحو غرب اليابان، مما يثير مخاوف من هطول أمطار غزيرة وحصول انزلاقات تربة، خصوصا في المنطقة التي شهدت فيضانات أوقعت العديد من القتلى في يوليو.

وكان مركز إعصار سيمارون على بعد 200 كيلومتر تقريبا جنوبي شيكوكو، أصغر الجزر الأربعة الرئيسية باليابان، عند الساعة الثانية ظهرا (05:00 بتوقيت غرينتش)، ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 216 كلم في الساعة.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لأعضاء حكومته ومختلف المسؤولين خلال اجتماع تحضيري قبيل وصول الإعصار: "كونوا في أعلى درجات الاستعداد واتخذوا كل الإجراءات اللازمة".

ودعا السلطات المحلية إلى إصدار أوامر للسكان بإخلاء منازلهم بدون تردد، فيما واجهت الحكومة انتقادات بسبب إدارتها للازمة التي اعتبرت متأخرة بعد الأمطار الغزيرة وانزلاقات التربة التي أدت إلى مقتل نحو 220 شخصا في يوليو.

وأصدرت ثلاث بلديات على الأقل في شيكوكو توصيات لسكانها البالغ عددهم 65 ألف نسمة بالرحيل عن منازلهم، وحث آبي المواطنين على التبكير في اتباع الإجراءات الاحترازية.

وتعرضت اليابان لظواهر طبيعية قاسية منذ بداية يوليو شملت ارتفاعا قياسيا في درجة الحرارة وفيضانات مدمرة وانهيارات أرضية في الغرب أدت لسقوط عشرات القتلى وتشريد الآلاف.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من عواصف وأمواج مرتفعة وأمطار غزيرة ستصاحب الإعصار.