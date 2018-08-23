قال الإدعاء الاتحادي الخميس إن الشخصين العراقيين اتهما رسميا بارتكاب جرائم حرب باعتبارهما "عضوين في منظمة إرهابية أجنبية".

وجرى تعريف المتهمين بالاسم الأول فقط وهما رعد أ. ويبلغ من العمر 42 عاما وعباس ر. وعمره 19 عاما، بينما لم يتم الإفصاح عن لقبيهما لأسباب تتعلق بالخصوصية.



قال الادعاء العام إن الرجل الأكبر سنا عمل كمحاسب لصالح تنظيم داعش في الموصل منذ يونيو 2014 بينما كان الأصغر يقوم بدوريات مسلحة لصالح التنظيم في المدينة.



كما يشتبه في قيام عباس ر. بنقل أسلحة وجثث ضحايا تنظيم داعش



وقال الإدعاء إن رعد أ. حاول تجنيد زملائه العراقيين لصالح داعش بعد انتقاله إلى ألمانيا في يوليو 2015.



وكان قد تم اعتقال الاثنين في مايو 2017.