وقال موقع "سكاي نيوز" أن أعمدة من الدخان الكثيف انتشرت في السماء بعد حريق كبير اندلع ظهر الأربعاء من مصفاة ستانلو، التي تعد إحدى أكبر مصافي النفط في بريطانيا.

وقالت فرقة مكافحة الحرائق في مقاطعة تشيشاير إن الحريق اندلع في أحد المباني الصناعية داخل المصفاة، قبل أن ينتشر في أرجاء المنطقة.

وأكدت رجال الإطفاء أن جميع العاملين في المصفاة قد جرى إنقاذهم، ويبلغ عددهم 900 عامل و500 مقاول، بعد السيطرة على الحريق.

وتقع مصفاة ستانلو في بلدة ميناء إليسمير بمقاطعة تشيشاير، التي تقع شمالي إنجلترا بالقرب من مدينة ليفربول.