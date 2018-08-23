وأوضحت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن المصنع كان يحتوي على ماكينات ومعدات، يشتبه في استخدامها لتصنيع أسلحة وذخيرة.

وأضافت الوكالة المتخصصة في محاربة الجريمة الخطيرة والمنظمة على موقعها الإلكتروني: "اكتشف محققو الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ما يعتقدون أنه مصنع للأسلحة المتطورة، في منطقة صناعية بشرق ساسكس".

وجرت الاعتقالات السبت، بعد أن سمع الضباط أصواتا بدت وكأنها أصوات إطلاق رصاص من داخل المصنع في بلدة هيلشام. واستخدم جهاز صاعق في واحدة من حالات الاعتقال الثلاث.

وقال روب هيكينبوتوم مدير الوكالة إن التحقيق مستمر. وأضاف: "نعتقد أن هذه العملية عطلت مجموعة كانت ضالعة على ما يبدو في تصنيع أسلحة لأغراض إجرامية".