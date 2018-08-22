وهذه هي رابع سفينة بريطانية تُكلف بمتابعة التحركات الروسية حول بريطانيا خلال الشهرين الماضيين، وفق ما نقلت "رويترز"، الأربعاء.

وتراقب صائدة الألغام السفينة هوروورث، المتمركزة في بورتسموث، الفرقاطة الروسية الأميرال ماكاروف، أثناء مرورها عبر القنال، الأربعاء، في عملية متابعة تدوم عادة نحو 48 ساعة.

ورفضت وزارة الدفاع التعليق عن العدد المحدد للسفن الروسية التي تمر بالمملكة المتحدة، ولكنها قالت إنه خلال الشهرين المنصرمين شاركت سفينة الدورية "ميرسي" والمدمرة "دياموند" والفرقاطة "مونتروز" في عمليات مراقبة.

وراقبت المدمرة "دياموند" سفينتين حربيتين روسيتين هذا الشهر، في حين تم إرسال الفرقاطة "وستمنستر"، التابعة للبحرية الملكية، لمتابعة 4 سفن روسية أثناء مرورها قرب المياه البريطانية.