وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو وجهت الدعوة إلى 12 دولة، بينها الولايات المتحدة، للمشاركة في المحادثات الدولية، التي تأتي في وقت يزداد فيه دور موسكو ظهورا في أفغانستان.

وذكرت الوزارة أن موسكو تؤيد عرض الحكومة الأفغانية وقف إطلاق النار 3 أشهر، وتأسف لرفض طالبان للعرض يوم الاثنين، وفق ما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن المسؤول بوزارة الخارجية، زامير كابولوف، قوله إن موسكو وجهت الدعوة لطالبان، التي تحظرها روسيا وتعتبرها منظمة إرهابية.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن سفير أفغانستان لدى موسكو، عبد القيوم كوتشاي، رحب بمشاركة طالبان في المحادثات.