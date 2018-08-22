وقال ترامب في تغريدة يوم الثلاثاء: "بيل دي بلاسيو سرق شعار حملتي: وعد فأوفى!. هذا ليس جيدا على الإطلاق، ليست كلمات من خياله!".

ولم يتقبل دي بلاسيو الهجوم، ليرد عليه بشراسة على تويتر، قائلا: "الفرق هو أنني لا أكذب عندما أقول ذلك".

وظهر دي بلاسيو في حدث أقيم الاثنين الماضي بجوار لافتة كتب عليها "وعد فأوفى"، التي سبق أن ظهر ترامب بجوار لافتات مماثلة في مؤتمراته الانتخابية، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

يشار إلى أن دي بلاسيو، العمدة الديمقراطي لمسقط رأس الرئيس، من أشد منتقدي ترامب.

وقد استخدم شعار الحملة في الماضي من قبل سياسيين، في محاولة منهم للتأكيد على إنجازاتهم، منهم حاكم ميشيغان السابق جون إنغلر، وهو جمهوري.