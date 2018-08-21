وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني إن الشركتين والشخصين مرتبطان بشركة دايفتكنو سيرفيسز، وهي شركة فرضت عليها عقوبات من قبل.

وأضافت أن الشركتين هما فيلا-مارين ومقرها سان بطرسبرغ، ولاكنو إس.أر.أو ومقرها سلوفاكيا.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، كشفت "مايكروسوفت" عن ما وصفتها بمحاولات قرصنة جديدة من روسيا تستهدف جماعات سياسية أميركية، قبيل انتخابات التجديد النصفي.

وقالت الشركة إن مجموعة مرتبطة بالحكومة الروسية أنشأت مواقع إلكترونية وهمية يبدو أنها تحاكي منظمتين محافظتين أميركيتين، هما معهد هادسون والمعهد الجمهوري الدولي.

وصممت 3 مواقع وهمية أخرى لتبدو كما لو أنها مرتبطة بمجلس الشيوخ الأميركي.

ولم تقدم مايكروسوفت أي وصف آخر للمواقع الوهمية، كما رفض مسؤولون روس اتهاماتها واعتبروا أنها بلا أساس.