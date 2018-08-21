وجعلت حكومة يسار الوسط الجديدة في إسبانيا نقل فرانكو من وادي الشهداء، وهو ضريح يقع على بعد 50 كيلومترا شمال غرب مدريد، أحد سياساتها الرئيسية.

ومن المحتمل أن يجتذب استخراج الرفات اهتماما محليا وعالميا واسعا بينما يعزز من المصداقية الإصلاحية للحكومة.

وقال وزير الثقافة خوسيه جيراو اليوم الثلاثاء إنه من المرجح أن تتم الموافقة على التعديلات في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الجمعة.

وتهدف التعديلات إلى عرقلة طعن قانوني متوقع من أحفاد فرانكو وأنصاره ضد نقل رفاته.

وتعتقد الحكومة أن لديها ما يكفي من الدعم من الأحزاب للموافقة على التعديلات في البرلمان الشهر المقبل.