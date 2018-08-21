وقال متحدث باسم وحدة الحماية المدنية المحلية "لدينا رسميا ثمانية قتلى، ولكن لا يمكننا أن نستبعد إمكانية أن ترتفع هذه الحصيلة".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث "وفقاً لمعلوماتنا فقد كان هناك حوالى 30 شخصا في المكان ضمن ثلاث مجموعات".

ولاحقاً خلال المساء أكدت إدارة الأمن في كوزينتسا، عاصمة مقاطعة كالابريا، حصيلة القتلى الثمانية، مشيرة إلى أنه تم أيضا إنقاذ ما مجموعه 23 شخصاً وأن عمليات البحث لا تزال مستمرة للعثور على خمسة مفقودين.

وبحسب إدارة الأمن فإن هؤلاء الأشخاص كانوا ضمن مجموعتين تضم كل منهما 18 شخصاً.

من جهتها أفادت "صحيفة كورييري ديلا سيرا" أن القتلى الثمانية هم أربعة رجال وأربع نساء، مشيرة إلى أنه بين الناجين الـ23 هناك طفلان بينهما فتاة أصيبت بانخفاض في حرارة الجسم مما استدعى نقلها على متن طوافة إلى المستشفى.

وأعلن قائد الحماية المحلية في المقاطعة كارلو تانسي أن وحداته استقدمت كشّافات ضوئية ضخمة لمواصلة عمليات البحث خلال الليل.

وكان هواة المشي في الطبيعة يسيرون قرب جدول راغانيلو في متنزه بولينو الوطني حين وقعت الكارثة، بحسب الاعلام المحلي.